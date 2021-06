¡Sin despeinarse! Las selecciones en la Euro con puntaje perfecto

La Eurocopa llegó al final de la fase de grupos, dejando grandes recuerdos para los aficionados, al tener nuevamente a las selecciones nacionales a nivel europeo en el ruedo, mostrando la calidad que caracteriza la competición, sin grandes sorpresas. Pese a la presencia de equipos como Francia, Inglaterra, Alemania y Portugal, se dieron algunas sorpresas desde los resultados, destacando que a nivel de combinados nacionales, todo puede pasar.



Y es que la campaña que han cumplido, hasta el momento, Bélgica, Países Bajos e Italia es de las que se debe destacar, especialmente por su puntaje perfecto. Nueve de nueve puntos, mostrando la calidad de jugadores y equipo que vienen constituyendo desde el esquema.



Empezando por el caso de Bélgica, una selección que está llena con lo mejor de su repertorio. Su campaña no sorprende, pues el trasegar de los ‘rojos’ en los años recientes es de destacar, imprimiendo un toque adicional de competitividad a las que se consideraban las selecciones top.



Los dirigidos por Roberto Martínez compartieron zona con Dinamarca, Finlandia y Rusia, ganando todos los partidos, con siete goles a favor y uno solo en contra. Enfrentarán a Portugal en los octavos de final.



Las dos siguientes selecciones vienen en un proceso de recambio generacional, ausentes en Rusia 2018, pero se perfilan a luchar por la Eurocopa. Italia terminó primera del grupo A, además, con el aliciente de no recibir ni un solo tanto en los tres duelos contra Gales, Suiza y Turquía. Tendrán a Austria como rival en la siguiente fase.



Los Países Bajos, por su parte, vencieron a Austria, Ucrania y Macedonia del Norte, terminando con puntaje perfecto, además, su rival en octavos será República Checa.



Que tres selecciones hayan terminado con puntaje perfecto no es un dato menor, pues no ocurrió en la Eurocopa del 2016, mientras que en 2012, solo pudo Alemania. Desde 2008 no ocurría lo mismo. En esa oportunidad, Croacia, Países Bajos y España se quedarían con sus respectivas zonas, pero la ‘roja’ sería la que se coronaría campeona del torneo.