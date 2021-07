¿Inglaterra o Dinamarca? Se define rival de Italia en final de la Euro

Luego que la Selección de Italia consiguiera avanzar a la final de la Eurocopa tras vencer a España en los penaltis (4-2), los 'Tres Leones' jugarán en Wembley frente a unos 60.000 aficionados, buscando llegar el domingo a la disputa por el título.

Los de Gareth Southgate llegan en su mejor momento tras golear a Ucrania en cuartos, con un Harry Kane inspirado, consiguiendo así su mejor actuación hasta la fecha. Los ingleses no han recibido un solo gol en el torneo y buscarán frente a su público extender la alfombra roja directo a la final.



Desde ya tienen la presión encima no solo por rematar la Euro en Londres, sino además porque Dinamarca llega como la selección revelación del torneo. Desde ya el favorito es Inglaterra y si no consigue levantar el título sería una decepción. Llevan 55 años sin ganar la Euro y este año están ilusionados.



Sin embargo, al frente tendrán a una Dinamarca que ha dado una grata sorpresa y que viene de dejar en el camino a Gales y República Checa. Jugarán su cuarta semifinal en la historia, la última había sido en 1992.



El conjunto dirigido por Kasper Hjulmand tendrá la difícil tarea de eliminar a Inglaterra, a la que no le han convertido un solo gol. Ellos vienen de marcar 11 en el torneo (seis en sus dos últimas salidas) y apenas recibieron un tanto.



Se espera que el elenco danés mantenga su sistema de cinco defensas, dos volantes y tres atacantes. Para el compromiso de este martes, Hjulmand podría apostarle al delantero del Leipzig, Yussuf Poulsen, quien viene de tener minutos en los cuartos.



Alineaciones probables

​

Inglaterra: Pickford; Shaw, Stones, Maguire, Walker; Rice, Phillips, Mount; Sancho, Sterling y Kane.



Dinamarca: Schemeichel; Larsen, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle; Hojbjerg, Delaney; Damsgaard, Poulsen, Braithwaite.



Árbitro: Danny Makkelie



Día: Miércoles, 7 de julio

Hora: 2:00 pm (hora colombiana)

Estadio: Wembley, Londres

Transmisión: Directv Sports