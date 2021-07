¿Champion o campioni? Hora y dónde ver Inglaterra vs Italia EN VIVO 

Inglaterra e Italia, los dos mejores equipos de la Euro 202, deciden este domingo el título, ante 60.000 espectadores en Wembley.

El estelar duelo tiene dos angustiosas clasificaciones: la del local por un triunfo polémico 2-1 contra Dinamarca (penalti inexistente) y la de los italianos por penaltis contra España y sin su hombre definitivo, Spinazzola al que perdió por lesión.



Ahora es cuando es para una Inglaterra que no gana títulos desde 1966 y para una Italia que busca su segunda corona en el torneo, jugando el fútbol más vistosos de los últimos años.



¿Dónde y cómo seguir el duelo EN VIVO? Tome nota:



Inglaterra vs Italia

Final Euro 2020

Fecha: 11 de julio de 2021

Hora colombiana: 2:00 p.m.

TV: Win Sports+ y DirecTV Sports

Online: Minuto a minuto Inglaterra vs Italia