¿Dos bajas confirmadas? Los referentes de Bélgica, entre 'algodones'

Los futbolistas belgas Eden Hazard y Kevin de Bruyne, lesionados contra Portugal, no sufren "daño estructural" y será difícil que lleguen al cruce de cuartos contra Italia del viernes, pero sí podrían estar listos para una hipotética semifinal, dijo este lunes el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez. "Es pronto, pero puedo comunicar la información inicial del departamento médico. Es bastante positiva para los dos. Se quedaran con el grupo. No tiene daño estructural. Jugamos contra el reloj, el partido es el viernes y es muy difícil que lleguen. Vamos a ir día a día", dijo Martínez en rueda de prensa.



El técnico español agregó que el delantero del Real Madrid y el capitán del Manchester City podrían estar disponibles para una hipotética semifinal, si Bélgica supera a Italia.

Martínez dio un "cincuenta por cierto" de posibilidades a los jugadores para estar recuperados para el viernes y agregó que "la información médica dice que si hubiera partido en la siguiente fase podrían jugar". "De Bruyne es el tobillo abierto en una entrada en al que el ligamento sufrió. Pero no tiene daño estructural. Y Hazard tuvo una sensación en los músculos isquiotibiales, pero tras las imágenes hemos visto que no hay daño estructural tampoco", agregó.



Preguntado si considera que debería de haber retirado antes a Hazard, sabiendo que llegó a la Eurocopa tocado y venía de dos temporadas con muchas lesiones, Martínez señaló que el partido era "un cruce, no juegas 90 minutos puede haber prorroga" y señaló que los entrenadores no trabajan "con bolas de cristal". "Necesitas jugadores que estén jugando bien y divirtiéndose y que son necesarios en el juego mientras el juego les necesite", agregó el técnico español, quien señaló que el atacante del Real Madrid estaba jugando "el mejor partido" que le ha visto en mucho tiempo.



Martínez lamentó, además, la permisividad de los árbitros con Portugal, que a juicio del seleccionador de Bélgica debieron parar el juego duro de los lusos y podrían haber mostrado roja en vez de amarilla a Palhina en la acción en la que se lesionó De Bruyne. Bélgica, que se ve con serias opciones de ganar la Eurocopa, ha vivido las últimas semanas celebrando el buen estado de forma de su goleador Romelu Lukaku, pero pendiente de la recuperación de los dos futbolistas que marcan el ataque de los Diablos Rojos, que llegaron entre algodones a la concentración.





HAZARD



El jugador, de 30 años, arrastra dos temporadas plagadas de lesiones y llegó tocado a la concentración belga. El seleccionador y el cuadro médico diseñaron un plan de recuperación específico para el futbolista. Se entrenó primero en solitario y disputó algunos minutos al final del último amistoso antes de la Eurocopa, contra Croacia (1-0). También salió en el último tramo de la primera y segunda jornada del torneo, contra Rusia (3-0) y Dinamarca (0-2), respectivamente, y llegó a disputar al completo el tercer encuentro contra Finlandia (1-0), jugando a un buen nivel.



El capitán belga volvió a ser titular frente a Portugal en el duelo de octavos, pero pidió el cambio en el minuto 87 con problemas en una pierna.



DE BRUYNE



El capitán del Manchester City abandonó la final de la Liga de Campeones el 29 de mayo con una doble fractura en la cara y se incorporó a la concentración belga una semana después que el resto, como estaba previsto también antes de la lesión. Lo hizo tras someterse a una pequeña operación y se entrenó en solitario la primera semana. No acompañó a los Diablos Rojos en el primer partido contra Rusia, siguió recuperándose y debutó en la segunda parte contra Dinamarca, dando la vuelta a un partido en el que los belgas habían sido asediados en la por los nórdicos.



El mejor jugador de la temporada en la "Premiere" jugó también el último partido de la fase de grupos contra Finlandia como titular de Bélgica y repitió en el once contra Portugal. Pero pidió el cambio en el minuto 48 con dolores en un tobillo tras una entrada. Se vio a De Bruyne seguir el final del partido desde la grada, con hielo en el tobillo izquierdo, pero la Federación distribuyó el lunes unas imágenes del vuelo de regreso en las que el jugador, que este lunes celebra su 30 cumpleaños, descendía sin problemas la escalerilla del avión con una maleta en cada mano.



"Es un jugador mentalmente muy fuerte. Tiene la cabeza muy bien amueblada. Todos estábamos un poco ansiosos antes de las noticias del escáner, pero ahora está contento y relajado, dijo Martínez sobre el estado de ánimo de De Bruyne.



CALENDARIO HASTA EL CRUCE



La selección belga entrenará lunes, martes y miércoles en Tubize, a las afueras de Bruselas, y volará a Múnich el jueves a las 11.00 (09.00 GMT), con llegada prevista a las 12.15 hora local (10.15 GMT). Ese mismo día, los Diablos Rojos ofrecerán una rueda de prensa en el estadio (19.45 GMT) y a continuación entrenarán sobre el campo donde se medirán contra Italia en cuartos de final el viernes a las 21.00 CET (19.00 GMT).



