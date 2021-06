¡Un chiste muy caro! Marca sufre caída por comentario de Cristiano

Cristiano Ronaldo debió tener la mejor de las intenciones cuando, en una rueda de prensa, apartó dos botellas de una bebida gaseosa para aconsejar que es mejor beber agua.

Pero, con semejante impacto mediático, es difícil no sospechar que cada frase puede causar una hecatombe.



Según informaron medios británicos, la frase "¡bebe agua!" produjo una caída de 4 billones de euros en el calor de mercado de la marca Coca-Cola, la que tenía sus botellas sobre la mesa en la rueda de prensa.



"El precio de las acciones de Coca-Cola cayó rápidamente de 56.10 euros a 55.22. En un momento durante el día, el 1.6 por ciento del valor de la compañía se borró, aunque hubo una recuperación con el precio de regreso a 55.44 euros al cierre", dijo el diario The Sun.



La compañía se limitó a emitir una declaración en respuesta a Cristiano Ronaldo en la que afirma: "todos tienen derecho a sus preferencias de bebida" y "todos tienen diferentes gustos y necesidades".



Un portavoz explicó que "a los jugadores se les ofrece agua, junto con Coca-Cola y Coca-Cola Zero Sugar, al llegar a nuestras conferencias de prensa".



Vale decir que Cristiano Ronaldo es reconocido por su estricta vida saludable e inclusive sus hijos han contado que no se les permite comer muchos alimentos azucarados. A sus 36 años, el portugués no se permite ningún exceso y come seis veces al día para mantenerse en forma. Así ha logrado romper récords como el de este martes: es máximo goleador de la Eurocopa.