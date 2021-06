Bye, bye, Cristiano: Bélgica no perdonó y sacó a Portugal de la Euro

Es verdad que no fue un show de juegos pirotécnicos, pero eso a Bélgica poco le importa: está muy ocupada celebrando su clasificación a cuartos de final de la Euro 2020, a costa de Portugal.



El tan esperado cruce dominical no fue tal, pues el partido acabó siendo más bien plano, con un triunfo belga por 1-0 muy justo y la tristeza de Cristiano Ronaldo en el césped



Era un primer tiempo chato, que se llevaba al menos media hora en una apuesta portuguesa de jugar a no dejar jugar y una Bélgica que caía en esa telaraña, repitiéndose en pases largos fácilmente controlados, incapaz de sacudirse la red.



Pero en su primer chispazo cambió la historia: como ocurre en todas las canchas del mundo -y con todas las camisetas- era imposible contener la potencia de un Lukaku que se fue a la punta arrastrando rivales, metió el centro, sufrió por algún rebote pero al fin vio cómo le cayó la pelota a Thorgan Hazard, el hermano de Eden, quien sacó un riflazo cruzado, imposible para Courtois. Golazo. Minuto 42 y asunto resuelto.



Aquella apuesta defensiva empezó a jugar en contra de Portugal, que ahora tenía el agua al cuello y necesitaba recordar cómo llevarle la pelota a su capitán.



A los 57 se cansaba Cristiano de esperar y él mismo armaba todo el ataque y le servía a Diogo Jota un balón que su errático compañero enviaba muy elevado. Era el empate. Como también lo era, a los 80, el gran cabezazo de Ruben Dias que de reflejo salvó Courtois, o el postazo de Rafael Guerreiro cuando ya el portero parecía vencido o incluso el cruce de Andre Silva al cierre... Sí, lo intentó. Pero no hubo manera de cambiar la historia.



Bélgica se dio el lujo de enviar al banquillo a De Bruyne por Mertens y ya todo fue trabajo de equipo, sufrir juntos, aguantar todos para evitar alargues y pulsos con la suerte y abrazarse al final. Se fue Portugal, el campeón defensor, y se fue Cristiano Ronaldo, con todo lo que significa no poder a guiar a los suyos a otra gesta a los 36 años de edad. Bélgica, que parecía firme en la primera fase, no hizo más que confirmar su prestigio.