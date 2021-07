¡Élite! Premier, Serie A y LaLiga encabezan las semis de la Eurocopa

Llegan las fases más interesantes de la Eurocopa. El viernes se clasificaron España e Italia, mientras que el sábado hicieron lo propio Dinamarca e Inglaterra. Se vienen unas semifinales imperdibles.



Ahora bien, el máximo certamen europeo puso de relieve el poderío que tienen las ligas más importantes del mundo: la Premier League, la Serie A y LaLiga. Lo mejor de lo mejor.

Salvo Dinamarca, las tres selecciones semifinalistas tienen su base en el torneo local. Gran muestra de lo importante que es conservar la materia prima (futbolistas) para potenciar la casa (torneo local).



La primera en dar el golpe fue España. De la mano de Luis Enrique, recordado por su destacado paso por Barcelona, la campeona del mundo en 2010 logró conformar un once sólido. Ahora, se dio el lujo de dejar por fuera de la discusión a una potencia como el Real Madrid.



Por ejemplo, en la llave frente a Suiza, el conjunto ibérico tuve seis futbolistas de LaLiga y otros cinco del exterior. Fueron Unai Simón (gran figura), Pau Torres, Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri y Koke. Predominan, curiosamente, los jugadores culés (3). Ingresaron otros 3, Marcos Llorente, Gerard Moreno y Mikel Oryazabal.



La segunda fue Italia. Roberto Mancini, de recordado paso por el Inter de Milán, armó en cuartos de final un equipo lleno de jugadores locales, tan solo dos están en el exterior. Marco Verratti, del PSG, y Jorginho, del Chelsea, fueron las “ovejas negras”.



En el banco de suplentes, la misma historia. De los 12, tan solo Emerson, otro del Chelsea, juega afuera.



Por último, Inglaterra. Otro claro ejemplo de un equipo netamente conformado por la liga local. En el duelo frente a los ucranianos, Gareth Southgate, de recordado paso por la selección como jugador, no tuvo un solo jugador “foráneo”.



En el banco, había tan solo dos: Kieran Trippier (Atlético de Madrid) y Jude Bellingham (Borussia Dortmund). El caso de Jadon Sancho no aplica. Al iniciar el torneo hacía parte del Dortmund, pero hace poco se confirmó su llegada al Manchester United.