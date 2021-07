La queja de Piqué por los penaltis: esta es su curiosa propuesta

Gerard Piqué, central del Barcelona y campeón del mundo en el 2010 con la Selección de España, felicitó a la roja por llegar a las semifinales de la Eurocopa, luego de que los dirigidos por Luis Enrique quedaran eliminados en esta instancia con Italia (1-1 en el tiempo reglamentario) en la tanda de los penaltis.

Sin embargo, el defensor catalán considera que es una desventaja comenzar atajando en los lanzamientos definitivos, pues las estadísticas dicen que el primer equipo que tira casi siempre sale victorioso.



"No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la Euro como en la Copa America haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja", escribió en su cuenta de Twitter.



Para Piqué, el formato de los lanzamientos desde el punto blanco no es justo ya que está ligado al factor suerte y considera que "el mejor formato es ABBAABBAAB.. de esta manera los equipos si no fallan van alternando el ir por delante. Anímicamente cambia mucho ir por delante o por detrás".



Cabe resaltar que hace unos años la Fifa puso en práctica el formato 'ABBA', el cual permite que el primer equipo (el A) cobre un solo penalti de inicio, y el siguiente (BB) deberá hacerlo en dos oportunidades consecutivas. Después, será de nuevo el A el que retome los lanzamientos, pero a partir de este punto en secuencias de dos disparos (AA). Este cambio modifica el modelo actual (ABAB) en el que los pateadores de ambos equipos van intercalándose.

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021