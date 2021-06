Atención a las fechas y partidos de cuartos de final de la Eurocopa

Quedaron definidas las llaves de cuartos de final de la Eurocopa 2021. Muchas sorpresas en las eliminaciones de la ronda de octavos, pues ya están afuera Francia, Alemania, Portugal y Holanda. También se fueron Croacia y Gales, entre otras.



Tenga mucho cuidado, no se vaya a desprogramar del campeonato europeo de selecciones, que seguirá con su siguiente fase el viernes 2 y el sábado 3 de julio. Hay muy buenos partidos en cada llave, pero sin duda el duelo que genera más expectativa será el Bélgica vs. Italia, que se jugará en el estadio del Bayern Múnich alemán.



Todos los partidos se podrán ver en Directv, aunque Win Sports + también tendrá varios compromisos en su programación.



Así quedaron las llaves de cuartos de final de la Eurocopa:



Viernes 2 de julio

11:00 a.m.: Suiza vs. España (Saint Petersburg Stadium, Rusia)



2:00 p.m.: Bélgica vs. Italia (Football Arena Múnich, Alemania)



Sábado 3 de Julio

11:00 a.m.: República Checa vs. Dinamarca (Baku Olympic Stadium, Azerbaiyán)



2:00 p.m.: Ucrania vs. Inglaterra (Estadio Olímpico de Roma, Italia)