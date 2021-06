Agéndese pues: horarios y canales de los tres partidos de la Euro 2020

Este viernes llegó por fin la inauguración de la Eurocopa 2020. Italia goleó 3-0 a Turquía y dio un golpe sobre la mesa. Este sábado llegan tres duelos para no perderse.



Prepárese para ver fútbol del más alto nivel desde muy temprano. En FUTBOLRED lo agendamos:

Gales vs Suiza



Hora: 8 a.m.

Canal: DirecTV Sports 610-1610.

Estadio: Olímpico de Bakú (Azerbaiyán).



Dinamarca vs Finlandia



Hora: 11 a.m.

Canal: DirecTV Sports 610-1610.

Estadio: Parken Stadion (Dinamarca).



Bélgica vs Rusia



Hora: 2 p.m.

Canal: DirecTV Sports 610-1610/Win Sports/Win+.

Estadio: Estadio Krestovski (Rusia).



- Acá puede seguir el partido en vivo.