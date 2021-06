Cruda confesión: Morata habla de las críticas y amenazas en su contra

Álvaro Morata no la pasa bien en la Eurocopa pese a ser titular y obtener la clasificación con España a la siguiente ronda.



El delantero de la Juventus tiene un puesto fijo en el once de Luis Enrique, pero ha sido poco su aporte en materia ofensiva. Apenas registra un gol.

Las críticas hacia Morata han sido constantes; de hecho, los mismos aficionados de la roja lo pitan en los estadios cada vez que toca la pelota. Una presión que no todos pueden soportar.



En medio de la tensa situación, el delantero habló con la Cadena COPE y se refirió a su presente en la Euro, asegurando que trata de sobrellevar las críticas, incluso, denunció haber recibido amenazas.



"Estuve 9 horas sin dormir tras el partido ante Polonia. He recibido amenazas, insultos a mi familia, que ojalá se mueran mis hijos... pero estoy bien, quizás hace unos años hubiese estado jodido. He pasado unas semanas aislado de todo", dijo.



Y añadió: "La gente me pita porque es lo que escucha, pero yo lo doy todo. Doy la vida por la selección. Si ante Suecia o Polonia hubiésemos ganado 3-0 el estadio hubiese hecho 'la ola'. Cada cosa que digo o no digo es interpretada... Ojalá la gente se pusiera más en mi piel",



Por último, Morata se refirió al penati que falló contra Eslovaquia y afirmó que se siente 'orgullo' de haber cobrado la falta que le hicieron. Asimismo, el delantero confirmó que la ambición de ser campeones de la Euro está más viva que nunca, por lo que esperan pasar de ronda demostrando todo su potencial.



"Estoy muy orgulloso por tirar un penalti después de que me pitasen. Casillas, Raúl y Reina y muchos más me han dicho que no le dé importancia a las críticas... No creo que estemos un peldaño por debajo de Alemania, Francia o Portugal. Tampoco tenemos que pensar que somos mejores que nadie. Firmo no jugar más, ni marcar, y ser campeones de Europa.", finalizó.