Zlatan, más irreverente que nunca: gesto obsceno a hinchas rivales

El derbi de Los Ángeles terminó con la eliminación de Zlatan Ibrahimovic de la MLS. Este jueves, Los Ángeles FC vencieron a Los Ángeles Galaxy, equipo del sueco, por 5-3 y los hicieron despedirse del campeonato.

Quizás fue este el último partido de Zlatan en el fútbol de Estados Unidos, pues su contrato finalizará esta temporada y aún no se conoce si seguirá en el club o cambiará de rumbo una vez más. Lo cierto es que el futbolista de 38 años quiere seguir jugando al más alto nivel.

Pero más allá de su futuro, el partido de este jueves fue un dolor de cabeza para él. Aunque marcó un gol, sus rivales se dieron un festín y con Carlos Vela al comando los eliminaron.

Mientras iba saliendo del terreno de juego visiblemente molesto, Ibrahimovic hizo un polémico gesto hacia la afición tocándose sus genitales, un hecho que no pasó desapercibido por las cámaras.

Y así se retiró @Ibra_official de la cancha. Todo un símbolo de lo que pudo haber sido su último partido en la #MLS 🇺🇸 pic.twitter.com/p3ShwGiNbM — Futbolistas AXEM (@FutbolistasAXEM) October 25, 2019

Luego del partido, Zlatan habló sobre ese polémico gesto: “Dijeron algo. No fue irrespetuoso, pero esto es como entrenar para mí. El estadio es demasiado pequeño para mí, deben de ser grandes para perturbarme. Estoy acostumbrado a jugar al frente de 80,000 personas. Este es un paseo por el parque".

También habló sobre su futuro y expresó que aún no sabe cuál será, aunque mostró una vez más esa arrogancia cómica que lo caracteriza: “Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS".