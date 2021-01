Zlatan vs. Lukaku: así fue el duro cruce en el Inter vs. Milan

Choque de fieras gigantes, y no se trata de la película ‘Godzilla vs. Kong’, se trata de futbol. Sucedió este martes en el derbi entre Inter y AC Milan, por los cuartos de final de la Copa Italia. En un momento caliente del partido, Romelu Lukaku protestó a un rival por una falta, y ante lo fuerte de sus reclamos, llegó Zlatan Ibrahimovic… ¿Para intentar calmar los ánimos? No, así no es Zlatan.



Por el contrario, el sueco ‘picó’ aún más al belga y terminaron encarándose, en un cruce muy fuerte, que zanjó el árbitro con tarjeta amarilla para los dos atacantes.



Ambos jugadores se sacaron chispas, y segundos después, cuando terminó el primer tiempo, las cosas se pusieron aún peor de camino a los vestuarios. Aunque ya no tan cerca, ambos jugadores se gritaron ofensas y, especialmente por Lukaku, los demás jugadores trataron de evitar una pelea más fuerte.