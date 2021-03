Un distinto: en medio del trancón, Zlatan subió a la moto de un hincha

Tanto en el terreno de juego como fuera de él, Zlatan Ibrahimovic ha demostrado ser un distinto. Sus polémicas actitudes y personalidad lo ponen como todo un ‘rockstar’.



La última gran ocurrencia del extraordinario delantero ocurrió este jueves, horas previas a que comenzara el reconocido festival italiano de San Remo.

Zlatan había sido invitado a la gala, como no podía jugar con su equipo, AC Milan, por una lesión, decidió confirmar su participación. Ahora bien, la noche le tenía una sorpresa.



Según contó el mismo jugador en el festival, todo iba bien hasta que un trancón gigantesco lo dejó atascado. No podía moverse ni encontrar atajos, estaba completamente maniatado.



Afortunadamente un motociclista ‘rossonero’ se percató de la situación, habló con su ídolo y este, ni corto ni perezoso, se subió al vehículo para llegar a tiempo. Fueron 60 kms en los que hincha y futbolista compartieron.



“Ibra fue muy dulce y amable. Me preguntó cómo podía agradecerme y dijo que me enviaría una camiseta. Ni siquiera pude tomarme una foto con él, porque cuando llegamos, rápidamente se bajó de la motocicleta y corrió hacia el festival”, reveló el aficionado del Milan. Todo un sueño.