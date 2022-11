Ibrahimovic se despachó por dos: fuertes dardos a Guardiola y Mbappé

Zlatan Ibrahimovic, jugador del Milan y quien actualmente se está recuperando de una lesión en su rodilla, se pronunció en el medio de comunicación del Canal + donde opinó del francés Kylian Mbappé y sobre Pep Guardiola.



Con respecto a Mbappé, el sueco dejó claro la falta de humildad que pueda tener el joven francés, aunque lo admira como futbolista, dejando claro que “como persona no lo conozco muy bien, pero como jugador es fantástico. Aunque cuando pierdes la disciplina pierdes tu identidad. Por algo Zidane es Zidane. ¿Mbappé quiere imitarlo? Que empiece a querer progresar”.



Igualmente, Ibrahimovic también tuvo la oportunidad para hablar de Pep Guardiola, con quien no maneja una buena relación por el pasado en Barcelona y se refirió al gusto por Haaland, pero le tiró fuerte al español, pues quiere que lo deje progresar.



“Me gusta mucho Haaland es un jugador muy inteligente, no hace cosas que no están dentro su alcance. No baja a jugar el balón, espera frente a la portería y marca. Me recuerda a jugadores como Inzaghi, Trezeguet y Vieri. Es una nueva versión de los tres. Espero que el ego de Guardiola lo deje crecer”, dijo contundente Ibrahimovic durante la entrevista.



👀🔥 Zlatan y un durísimo mensaje contra Guardiola



💬 "A mí no me lo permitió y tampoco a los demás"



🎙️ Canal + pic.twitter.com/0en9RIKvqV — Diario Olé (@DiarioOle) November 3, 2022



De momento, Zlatan Ibrahimovic sigue en curso su recuperación de lesión de rodilla para volver pronto a las actividades con Milan, pues en lo que va de temporada, no ha logrado sumar ningún minuto.