¿Zlatan se retira? Así fue la contundente respuesta del sueco en redes

A sus 38 años, Zlatan Ibrahimovic sigue siendo protagonista en el fútbol de primer nivel. A comienzos de año, el delantero sueco aterrizó en Italia para convertirse en el flamante refuerzo del AC Milan, equipo cuyo rendimiento se ha elevado en el último tramo de la temporada.

Fiel a su estilo, Ibrahimovic, utilizó sus redes sociales para referirse a los rumores que lo vinculan con un posible retiro profesional, a lo que se refirió de la siguiente manera: "Por tanto, ustedes piensan que estoy terminado, que mi carrera va a acabar pronto. No me conocen... Solo tengo una cosa que decirles. No soy como ustedes, porque no soy ustedes. Soy Zlatan Ibrahimovic y solo estoy en pleno calentamiento", precisa el futbolista en un video publicado.

Por ahora, Ibrahimovic sigue siendo clave en el esquema de Stefano Pioli, y según informa la prensa europea, el sueco podría ampliar su vínculo con el conjunto rossoneri.