Zlatan y un encuentro con las montañas: la manera para recuperarse

Muchos rumores aparecieron en la carrera deportiva de Zlatan Ibrahimovic. A sus 41 años, una edad compleja para un delantero de su altura, nada lo ha podido tumbar para conducirlo a su retiro de las canchas. Aunque se especuló mucho por una lesión muy delicada, a Zlatan se le ve entonado ayudando a Stefano Pioli en la dirección técnica, es el que más apoya cerca al banquillo, y quiere seguir dando de qué hablar en el AC Milan.

Una baja sensible sin duda alguna, la que tiene el AC Milan en estos momentos. Llegando a la altura de los 40 años, Zlatan Ibrahimovic sigue dando de qué hablar. Pero la lesión lo mermó categóricamente, y quedará en la expectativa de la gente en qué nivel regresará el delantero sueco.



Y es que, Zlatan Ibrahimovic ha intentado de todas las maneras recuperarse de sus lesiones en la rodilla izquierda. La operación fue un éxito, y ha buscado alternativas para volver pronto a las canchas. Ha intentado de todo, hasta aprovechar el parón de la fecha FIFA para pensar en sí mismo y encontrarse, pues fue visto en un helicóptero volando sobre las montañas.



Al llegar a la zona montañosa, Zlatan Ibrahimovic se acomodó en una cabaña en donde se quedó en solitario. En la recopilación de fotos que publicó, se le vio descansando en la cama de la cabaña, ejercitándose y cocinando. Zlatan pasó la prueba más difícil y fue recuperar sus rodillas, pues una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda lo mermaron. Tanto que el sueco se confesó y dijo que nunca había sufrido tanto como en su recuperación.



Tras la lesión, Zlatan Ibrahimovic se ha mantenido expectante de la evolución del golpe, “volveré pronto. No me retiraré, volveré y no me rendiré”, fueron sus palabras para La Gazzetta dello Sport. El retiro espiritual, sin duda alguna, lo ayudarán a estar más tranquilo sin competencia en Europa, pensando únicamente en él y en recuperarse pronto.