El corazón bueno y blando de Ibrahimovic: mensaje a amigo con leucemia

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic siempre se ha caracterizado por su elevado ego y su manera de decir las cosas, pues es un jugador que es frentero frente a sus rivales, pero jamás se le había visto tan sentimental como ahora, pues después de saber la enfermedad terminal de un amigo periodista, el futbolista sacó su mejor versión.



Ibrahimovic sostuvo un encuentro con Thijs Slegers, periodista al que conoció desde sus inicios como futbolista y fue con quien formó una buena amistad desde que el sueco empezó a jugar en el Ajax de Países Bajos.





A partir de allí, Slegers e Ibrahimovic sostuvieron siempre una importante amistad, pero durante una transmisión de ESPN los dos se reencontraron y el sueco no dudó en hablar del comunicador, quien desde 2020 lucha con la leucemia.



“Era el único amigo que tenía en Países Bajos. Estaba perdido, era joven, estaba confundido y no tenía a nadie. De la nada apareció este periodista que se acercó a mí y en ese momento los periodistas no eran mis amigos”, dijo Zlatan Ibrahimovic.



De igual manera, el sueco no dudó en enviar un conmovedor mensaje a su gran amigo Thijs Slegers, palabras que emocionaron y le está dando la vuelta al mundo, debido a que Ibrahimovic no es de los que habla públicamente bien sobre las personas.



“Me dio todo el apoyo que necesitaba. Ese fue el primer paso en mi carrera y hasta escribí de él en mi libro. Todavía nos mantenemos en contacto. Entró directo en mi corazón desde el primer momento. Thijs, sólo quiero decir que te quiero mucho mi amigo”, finalizó Ibrahimovic.



Een emotionele Zlatan Ibrahimović met prachtige woorden voor Thijs Slegers❤️ — ESPN NL (@ESPNnl) February 13, 2023



Por ahora, Zlatan Ibrahimovic se encuentra en su última etapa de recuperación y espera retornar a competencias con el Milan en los próximos meses.