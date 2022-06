El memorable cabezazo de Zidane a Materazzi: ¿por asuntos personales?

La tensión en el Estadio Olímpico de Berlín se hacía notar en la final de la Copa del Mundo del 2006 disputada en Alemania. Franceses e italianos se daban cita para definir el campeón de la cita mundialista. Los galos vencieron a Portugal en semifinales, mientras que la ‘Azzurra’ superó a los anfitriones para confirmar sus lugares en la última instancia.

Precisamente los dos anotadores del partido tuvieron una trifulca en el tiempo extra. Zinedine Zidane abrió la cuenta sobre los primeros siete minutos de penal, mientras que Marco Materazzi igualó a los 18 del primer tiempo. Con paridad a uno, se fueron a la prórroga en donde mantuvieron ese empate y acudieron a la tanda de penaltis para definir el campeón.

Corrían los 110 minutos cuando Marco Materazzi tuvo una conversación con Zinedine Zidane, y el francés respondió con un cabezazo en el pecho del defensor italiano. Marco se derrumbó y Horacio Elizondo, árbitro central del partido no dudó en expulsar al jugador del Real Madrid en aquel entonces.

Con una expulsión se despidió Zinedine Zidane del profesionalismo. 16 años después, ‘Zizou’ reveló el por qué de su reacción y comentó que todo empezó por provocaciones del defensor. En diálogo con el diario francés L’Équipe, Zidane dijo, ‘ese día, mi madre estaba muy cansada. Estuve con mi hermana al teléfono varias veces durante el día. Sé que mi madre no está bien, pero tampoco es demasiado grave. Pero sigue siendo una preocupación. Sigo concentrado. Pero todo son cosas que surgen. La presión, esto y aquello. Él (Materazzi) no me habló de mi madre’.

Al parecer todo empezó por una serie de insultos, pero no por la madre de Zinedine, sino por otro personaje en la historia. ‘A menudo ha dicho que no insultó a mi madre. Es cierto. Pero sí insultó a mi hermana, que estaba con mi madre en ese momento’, explayó Zinedine Zidane.

Continuó diciendo que los insultos son normales en la cancha, pero que Marco Materazzi se pasó de la raya, ‘él provocó algo al hablar de mi hermana Lila. Fue sólo un segundo y se me fue… pero luego hay que aceptarlo. No estoy orgulloso de ello, pero es parte de mi trayectoria. En ese momento, era más frágil. Es a veces en estos momentos cuando puedes hacer algo que no está bien… así es como termina. Es difícil. Pero es mi carrera. La historia de mi vida. Como mis dos goles en la final de 1998. Por eso digo que el equipo francés no está acabado. De alguna manera no quiero terminar así. No ha terminado’.

Por su parte, Marco Materazzi mantuvo que se arrepintió, ‘a Zidane le dije unas palabras estúpidas que no podían provocar tal reacción. En cualquier campo de Roma, Nápoles, Milán o París se escuchan cosas bastante peores. Hablé de su hermana, pero no de su madre como he leído en algunos diarios. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, por lo que nunca habría caído tan bajo de insultar a su madre’.