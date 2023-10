Yoreli Rincón reaccionó con llanto por ausencia en Selección Colombia

¿Qué tendrá que hacer Yoreli Rincón para volver a ser tenida en cuenta en la Selección Colombia? Esa pregunta se hacen los seguidores del fútbol femenino, especialmente los hinchas de Atlético Nacional, quienes vieron brillar a la futbolista en la Copa Conmebol Libertadores 2023.



Yoreli mostró toda su jerarquía y aportó para que Nacional fuera el mejor equipo colombiano en el certamen. Así, muchos esperaban un nuevo llamado a la Tricolor.



Sin embargo, este jueves 19 de octubre, a Rincón la volvieron a dejar fuera de la convocatoria de la Selección Colombia, que tendrá dos partidos amistosos contra Estados Unidos, los días 26 y 29 de octubre, en Sandy – Utah y San Diego – California, por la fecha FIFA de octubre.



Si hay una injusticia nivel Dios en este mundo del fútbol, esa insjusticia es el veto a Yoreli Rincón @10yorelirincon desde la Selección Colombia. Pocas cosas más injustas en tiempos de libertades y luchas femeninas para el cambio global cc @SoyVictorRomero @saritacas @YanjaneMG pic.twitter.com/L2zi2P01dr — Farouk Caballero (@faroukcaballero) October 18, 2023

Al preguntarle por el deseo de volver a jugar con la Selección Colombia, Yoreli reaccionó con llanto, pues quiere volver a vestir la camiseta de la Tricolor y escapar de los rumores de veto que la rodean a ella y a la Federación Colombiana de Fútbol.



“Es algo por lo que todos saben que volví, quería avanzar mucho más, sentía en mi corazón que quería ganar. Me voy a quedar (en Nacional) y esto es mi sueño (la Selección Colombia) lo tuve desde los 14 años cuando participé por primera vez, he sentido que en ese aspecto la vida ha sido un poco injusta, pero yo creo que lo que es pa’ uno no coge curva”, dijo una conmovida Yoreli.