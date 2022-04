Morelo dio ejemplo en redes: regaño a una hincha de Santa Fe grosera

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa BetPlay 2022 e Independiente Santa Fe, que venía compitiendo desde fases previas, quedó sembrado con un rival durísimo: Junior de Barranquilla.



La llave entre capitalinos y atlanticenses se disputará a duelos de ida y vuelta entre el 20 de abril y 11 de mayo. Momento ideal para que los dirigidos por Martín Cardetti saquen a uno de los favoritos y eleven su confianza, tras el flojo inicio de temporada.

Como era de esperarse, el cruce frente al Junior generó todo tipo de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios se mostraron decepcionados por no tener al frente a un rival a priori más sencillo, otros tantos confían en su equipo.



Justamente en Twitter, una hincha cardenal aprovechó para mandar un aliento al club, pero insultó también a las personas que habitan en la Costa Atlántica colombiana. De inmediato, un referente como Wilson Morelo la regañó.



La mujer publicó “Vamos por esos costeños hps Vamos Santa Fe”, a lo que el goleador respondió: “Respete señorita, no se le olvide que yo soy costeño y juego en tu amado equipo, Dios te bendiga”.



El tweet del futbolista se colmó de interacciones y mensajes de felicitación por como se comportó. Y no es para menos, como líder de su equipo dio ejemplo fuera de la cancha.



Vale recordar que el mismo Morelo ha reconocido constantemente que le gusta estar cerca del hincha a través de las redes sociales y lo ocurrido con la hincha es un claro ejemplo de ello. También respondió otros comentarios...