Roldán recibe críticas por roja en América-Pasto: ¿por una 'miradita'?

A Wilmar Roldán no lo bajan de "arrogante", "prepotente" y "exagerado" por la expulsión a Facundo Boné, jugador del Deportivo Pasto, al que le mostró doble amarilla en menos de un minuto. El árbitro no le perdonó al volante uruguayo las protestas y decidió sacarle la roja tras un par de gestos.



La situación se dio al minuto 51, cuando Roldán decidió sacarle la primera tarjeta a Boné, luego que se acercara a reclamarle por una falta a favor de América. Camilo Ayala intentaba calmar los ánimos, pero el árbitro, que lucía muy molesto, seguía advirtiendo al jugador. El uruguayo insistía preguntándole por qué lo había amonestado. "No dije nada", explicaba el jugador al banco técnico.

Apenas pasaron unos segundos de la primera amarilla y cuando parecía que se iba a reanudar el juego, Roldán le mostró la segunda tarjeta y de inmediato la roja. Lo expulsó sin dudarlo.



Al árbitro Roldán no le gustó nada algunos gestos de Boné y lo siguió con la mirada hasta que lo echó del partido. El volante negaba con la cabeza mientras hacía el popular 'montoncito' (pellizcando los dedos), gesto muy utilizado en el sur del continente, especialmente por los argentinos, y que se interpreta como un: "¿Qué te pasa?”.



Mientras Boné se negaba a salir de la cancha y perseguía a Roldán para preguntarle por qué lo expulsaba, en la transmisión de Win Sports + el profesor Juan José Peláez, quien analizaba el partido, dijo: "así no se puede dirigir, con rabia no. A mi me parece rabioso de parte de Roldán. Es un buen árbitro pero se le va la mano en esto, en tener cierta arrogancia".