Wilmar Roldán en el ojo del huracán: ¿Favoritismo para el árbitro?

Como es costumbre, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol siempre convoca a pocos días de comenzar la temporada futbolística a varios árbitros para que presenten una pruebas físicas. En esta ocasión se hicieron en la ciudad de Cali estas evaluaciones, y una de las curiosidades es que el reconocido juez central antioqueño, Wilmar Roldan, estaba citado para realizarlas, sin embargo, nunca se presentó y esto causó disgusto por parte de sus colegas.

Ante esta situación, varios expertos arbitrales dieron su punto de vista sobre lo ocurrido con el reconocido árbitro colombiano, que estuvo dirigiendo la última final de la Copa Libertadores.

En diálogo con el programa, Blog Deportivo, los ex árbitros y analistas, Wilmer Barahona y José Borda, quienes explicaron el porque de la no presentación de Roldán en las pruebas físicas que son necesarias.

“Realmente, dimos la noticia el día de ayer en la cual el arbitro Wilmar Roldán no presentó las pruebas físicas en la pretemporada que se realizó en Cali con motivo de presentar las pruebas físicas. Finalmente, no se sabe porque no se presentó Roldán. He intentado investigar, preguntar a diferentes personas y nadie sabe el motivo final. Es algo bastante preocupante”, explicó Barahona en el programa.

“Ya sabemos que Wilmar le habla al oído a Ímer Machado y se conoce que tiene mucho poder en el arbitraje colombiano, en la parte de designación y en la administrativa, pero tampoco no es para que no presente una prueba física, que es un requisito importante”, sentenció nuevamente el ex árbitro.

Sin embargo, José Borda, quien ha sido analista arbitral por mucho tiempo, también fue conciso en que el antioqueño no haya presentado estas pruebas que son necesarias. Además de recalcar que esto deja en ver el favoritismo que tienen unos sobre otros.

“Esto deja un sinsabor porque él como arbitro internacional debe ser ejemplo para los demás árbitros colombianos. Un arbitro no se puede negar a las pruebas físicas porque si la comisión arbitral manifiesta que si un arbitro no esta en condiciones, debe informarlo previamente”, expresó el analista.

Posiblemente este caso de Roldán sea uno de favoritismo en el arbitraje colombiano, luego que el antioqueño sea uno de los reconocidos no solamente en el país, sino también en el continente, ya que ha estado en finales de Copa Libertadores, además de también haber pitado encuentros de la Copa del Mundo.