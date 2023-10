Willington Ortiz le exige a Millonarios: ‘Tiene deuda internacional’

Millonarios es el primer equipo clasificado a la Copa Libertadores 2024, pues es ‘Colombia 1’ luego de ganar el título de la Liga BetPlay I-2023. Así, hay mucha expectativa por la manera en la que el equipo bogotano pueda reforzarse para llegar lejos en la competición de Conmebol.



El proceso que lleva Alberto Gamero ya logró dos grandes objetivos: salir campeón de la Copa BetPlay y de la Liga. Ahora, obtenidos esos logros, es momento de dar un salto de calidad y de exigencia: hay que brillar internacionalmente.



Así, Willington Ortiz, ídolo histórico de Millonarios, desnudó la “deuda internacional” que tiene el embajador, y le hizo una exigencia al equipo de Gamero y a la dirigencia albiazul.



“Millonarios es de los equipos grandes en Colombia que tiene esa deuda a nivel internacional, pues no ha ganado nada importante. Es una tarea que le hace falta. Usted revise y no… Ni en mi época. Es una tarea que se tiene que hacer ahora, ¿cuándo más la vamos a hacer?”, fue la reacción del ‘Viejo Willy’ en su intervención en el ‘Vbar Caracol’.



Aunque en redes sociales a los hinchas no les gustó el comentario, la historia respalda a Willington Ortiz, pues Millonarios no ha ganado nada en Copa Libertadores o en Copa Sudamericana, mientras equipos como Atlético Nacional, Santa Fe u Once Caldas ya se coronaron.



Millonarios fue semifinalista de la Copa Libertadores en 1960, 1973 y 1974, pero en aquellas épocas se clasificaban de manera diferente y había menos equipos participantes; por ejemplo, en 1960, los equipos empezaban desde cuartos de final, así que Millonarios solo superó a Universidad de Chile (en partidos de ida y vuelta) para ser semifinalista (perdió con Olimpia).



En Copa Sudamericana fue semifinalista en 2007 y 2012, sin acceder a la final. El único título internacional de Millonarios es la Copa Merconorte (2001), un torneo de menor valor, pues solo se enfrentaban equipos de Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador.