Wilder Medina explotó en la ‘Isla de los Famosos’ contra compañero

Wilder Medina protagonizó una de las discusiones más acaloradas en el reality ‘Survivor: La Isla de los Famosos’ cuando en el programa de este jueves tuvo un cruce contra uno de sus compañeros.



Y es que el jugador con pasado en Santa Fe, Tolima entre otros estuvo presente en una competencia en donde los dos equipos en competencia se midieron en un reto de fuerza uno contra uno, dos contra dos y tres contra 3.



En uno de esos turnos, el cocinero Leonardo Morán ‘Leo Cocinero’ fue derrotado por el boxeador Eléider Álvarez. Tras esto, el actor Federico Rivera le quiso dar voz de aliento pese a que es del bando contrario, pero Leo le respondió con un manotazo por la bronca de haber perdido.

Allí, Medina salió a defender a su compañero y comenzó a lanzar todo tipo de insultos al ganador de Master Chef 2016.



“A mí que no me venga con esa m… Bien arrogante que es y después viene con esas. Ese gesto… Es una loca”, comentó el exjugador.



Y agregó: “Él se disculpó porque ganaron; donde pierdan, ese p… no hubiera sido capaz de pedir disculpas… Yo no las acepté, me dio rabia”.



Al final, ‘Leo Cocinero’ se disculpó con Rivera, pero a muchos les quedó la espinita del momento como fue el caso de Juan del Mar que también mostró su rabia como hizo Medina: “Ahí se demuestra que ‘Leo’ no es un caballero, eso se ve en el juego”.