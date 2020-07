¿Otro que vuelve del retiro? Neerlandés se plantea regresar a competir

Después de casi un año de que Wesley Sneijder anunciara su retiro del fútbol, hay una nueva posibilidad para que el exReal Madrid vuelva a vestirse de cortos, pues tal y como informó el mismo deportista, estaría pensando regresar a competir con la camiseta de un club de su país.

Se trata del Utrecht, equipo que le ha ofrecido formalmente al volante volver a ponerse los guayos durante una temporada y de esta manera ser parte del próximo plantel: "Hemos hablado de su posible regreso, depende de él. Ahora tiene tiempo para decidir si le gusta la idea, pero un Sneijder en buena forma puede ser interesante", informó este viernes, Jordy Zuidam, técnico del club. a la televisión pública NOS.

La respuesta no duró mucho en tardar, pues el exjugador del Inter de Milan, aseguró estar analizando la oferta que le fue puesta en la mesa: "He hablado con Jordy (Zuidam) sobre el asunto y me lo voy a pensar", concluyó.

De aceptar la oferta, sería la primera vez que Wesley Sneijder juegue con este equipo en su carrera, y se sumaría a Arjen Robben, como uno de los jugadores históricos de la Selección de Holanda que volverían del retiro a jugar en la liga de su país.