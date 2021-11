Sigue el drama: Wanda pilla video íntimo para Icardi ¡y más jugadores!

Aunque parecía que estaban en plan de reconciliación, después de una sonada infidelidad, parece que de nuevo hay crisis en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi.

El nuevo detonante sería un video íntimo que supuestamente habría enviado la actriz conocida como 'China' Suárez al jugador del PSG.



Yanina Latorre, mujer del exjugador Diego Latorre, reveló en el programa 'Los ángeles de la mañana' , que Wanda le anunció que estaba sola de nuevo por cuenta de ese video.



"Hay cuatro botineras grosas que no voy a decir los nombres, una de ellas ya estaría en Puerto Madera y cerró su Instagram y no blanquea la separación, otro muy buen jugador también, todos de la Selección Argentina. Se comunicaron con Wanda Nara y le mandaron videitos de la China Suárez practicando la autosatisfacción y Wanda encontró el mismo vídeo de la misma calaña. Son diferentes escenas. Se ve que ella (la China) practica la autosatisfacción y le gusta filmarse y se las va mandando a los chicos que le gustan", contó Latorre.



"Es Icardi y cuatro más que viven en Europa. Hay un jugador que la mujer se enteró, pero igual todas están enteradas. Hay unas que se van, otras que se quedan. Una botinera compartiría agencia con la China Suárez. Famosa que también trabaja y el marido es jugador de fútbol", detalló la fuente.



Según Latorre, Suárez tuvo un encuentro con Icardi en parís, mientras Wanda estaba en la semana de la moda de Milan, y hasta le regaló una camiseta rosa del PSG.



¿Wanda se acerca a su ex?



Entre tanto, la popular rubia publicó una imagen semidesnuda en su cuenta de Instagram dejando ver su trabajada figura y sumando más de un millón de likes.

Además ha publicado una imagen que llamó mucho la atención, pues se trata de sus tres hijos mayores, fruto de su relación con Maxi López.



Lo curioso es que cursan varias demandas judiciales entre los dos por la disputa de los bienes adquiridos cuando estaban casados, ella incluso lo acusó de no responder por sus hijos, y ahora se ha sabido que él está en París para ayudarle con los niños, incluyendo a las dos niñas de Icardi. Claro, él está con su actual pareja, quien ha posado también para la publicación de Wanda... La crisis con Icardi acabó resolviendo todos los problemas de la rubia con su exmarido.