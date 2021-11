¿No era la primera vez? Revelan infidelidad previa de Icardi a Wanda

¿Qué sería de París sin una novela romántica como la que protagonizan por estos días Mauro Icardi y su esposa Wanda?

Mientras ambos pasan unos días de reconciliación en Dubai, después del escándalo por la infidelidad del futbolista de PSG con la actriz 'China' Suárez, desde distintos frentes sigue surgiendo historias que conspiran contra esa relación.



La última proviene de Argentina, concretamente del periodista Rodrigo Lussich, quien destapó en el programa 'Intrusos' que no era la primera vez que Icardi coqueteaba con mujeres frente a su esposa. La escena que relató ocurrió en 2018.



"Todo sucede en un club privado llamado Lío, donde van todos los jugadores... Esa noche actuaba en ese club, donde estaban Mauro y Wanda, un ilusionista que trabajaba allí y que fue despedido al día siguiente porque su mujer le escribió a Wanda que había visto a Icardi en una situación sospechosa", dijo Lussich.



"Wanda y Mauro miraban el show, una chica que trabajaba allí pasó al lado de Icardi. Él la miró constantemente sin perderla de vista, ella se paró a charlar muy cerca de él. En un momento ambos se miran, ella se va para otro sector, Icardi se levanta, se van a un baño. Minutos después, la chica sale primero, Icardi después", detalló.



Según el periodista, Wanda se quedó sola en una mesa mientras Icardi desaparecía, situación que ella habría descubierto también pero que, en esa oportunidad, no quiso hacer pública.



Entre tanto, Icardi no se cansa de publicar fotos junto a la rubia, aparentemente ya superando la ola de rumores. ¿Habrá un nuevo capítulo? Es Wanda, por supuesto que esto no termina aquí.