Vuelve y juega: Icardi habría retomado contacto con ‘China’ Suárez

Cuando parecía que Mauro Icardi y Wanda Nara empezaban a dejar todos sus problemas maritales atrás, parece que ha surgido un nuevo dilema en la relación de la controversial pareja de argentinos.



Y es que de acuerdo con el programa ‘Intrusos’, el delantero de Galatasaray habría retomado contacto con China Suárez, la actriz con la que habría sido desleal a Wanda hace un año aproximadamente y que provocó la separación del matrimonio por un tiempo.



De acuerdo con el medio, Icardi y la mujer habrían intercambiado mensajes solo unos días a través de redes sociales.

“Alguien me contó que la China ya habría tenido un intercambio de mensajes con Mauro Icardi. Son de ahora. El que me contó, me pide que no lo diga. Es alguien muy conocido que me confirma que ya habrían estado mensajeándose”, contó Karina Iavícoli, colaboradora del programa.



“No me especifica quién le habría escrito a quién, no estoy diciendo que vayan a volver o vayan a tener un romance, pero ya estarían nuevamente en contacto”, añadió la periodista.



Esta información llega unas semanas después de que la actriz argentina rompiera su relación con el cantante Rusher King con quien llevaba un tiempo en relación.



Ante este rumor, Wanda Nara ha tenido que hacer frente a numerosas especulaciones de su pareja y cansada de la situación explotó en redes sociales.



“El rumor me agota. No tengo tiempo a ponerme a pensar y a investigar. Le creo a Mauro siempre”, dijo la modelo y empresaria argentina.



Cabe señalar que también hace unos días, se vínculo también a Icardi con la modelo Candela Lecce con quien habría salido a escondidas en su última visita a Wanda Nara en Argentina.