¿Modo monje? Divas a las que Vlahovic habría rechazado por el fútbol

Dusan Vlahovic solo tiene tiempo para el fútbol. No importa el nivel de belleza de la tentación, no oye, no ve, no entiende. O al menos eso les dijo a las dos bellas italianas con las que fue relacionado y a quienes acabó descartando para no distraerse.

El serbio habla poco de su vida privada. De hecho solo lo uso durante el Mundial de Catar y por obligación, pues circuló el rumor de que había tenido un affaire con la pareja de su compañero, Predrag Rajkovic.



"Lamento tener que iniciar una rueda de prensa en la Copa del Mundo de esta manera, pero necesito hablar de eso porque mi nombre está siendo difamado... No tiene sentido comentar algo tan absurdo. Obviamente, las personas están aburridas y no tienen nada mejor que hacer porque están frustradas o enojadas", dijo.



Pero lo que no dice él lo cuenta la prensa rosa en Italia, que habla de su decisión de no tener en la cabeza otra cosa que no sea su carrera y su rendimiento. ¿Le funciona? La estadística dice que desde su salida de Fiorentina y su llegada a Juventus bajó de manera dramática su potencia goleadora. Tal vez no eran solo las chicas... en fin.



La más reciente conquista del serbio fue la presentadora e influenciadora Carolina Stramare, quien además fue Miss Italia en 2019. Aunque nunca confirmaron oficialmente su noviazgo, los vieron y los fotografiaron y repentinamente les perdieron la pista.

Así luce la peligrosa tentación que descartó Vlahovic:

Y ella es la bella Mariasole Pollio, reconocida actriz italiana con la que sí tuvo una relación más formal, pero a quien le habría pedido terminar al considerar que necesitaba concentrarse de manera exclusiva en su carrera. Ella, por fortuna, parece que ya lo olvidó: