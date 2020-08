No aguantaron fiesta de Ana del Castillo: ¡vecinos le cortaron la luz!

Quienes creen que la cuarentena fue difícil por la relación con los vecinos no tienen idea de lo difícil que puede ser vivir en el mismo edificio de la cantante vallenata Ana del Castillo.

La artista, según los habitantes del edificio donde vive, en la ciudad de Valledupar, no se ha privado de sus parrandas vallenatas en estos días y el último fin de semana no fue la excepción.



La diferencia es que, esta vez, los vecinos tomaron una decisión radical: le bajaron los tacos de la luz a la cantante.



Aun así, no lograron persuadirlo y, en cambio, se ganaron una serie de insultos y la dedicatoria de la canción sobre la envidia de Diomedes Díaz: