Mourinho presenció una propuesta fuera de serie: su reacción es viral

La Roma a través de sus redes sociales registró el momento en el que un hincha decidió proponerle matrimonio a su pareja, con José Mourinho como testigo. La cara del técnico portugués, que inicialmente no entendía lo que pasaba y que posteriormente celebró la propuesta, se hizo viral en redes. Un momento fuera de serie para 'Mou', quien creía haberlo visto todo en el fútbol. Ahora tendrá algo más que contar.

Después de una fotografía junto a José Mourinho, el hombre le pidió al técnico que se quedara para hacerlo partícipe de aquel momento. 'Mou' inicialmente no entendía lo que estaba pasando pero cuanto vio de qué se trataba, ya no podía dejar de sonreír; al frente tenía a un hombre de rodillas pidiéndole matrimonio a su pareja y él era testigo.



"Tu sabes que para mí la Roma es muy importante y me ha costado mucho encontrarte, creo que va a merecer la pena después de los 3 años que llevamos juntos, y tanto tú como yo no nos perdemos ni un partido aunque estamos lejos. No te he podido llevar al estadio todavía pero antes quiero pedirte si te quieres casar conmigo", dijo el hincha mientras su novia entre lágrimas le daba el Sí. Mourinho y sus colaboradores no dejaron aplaudir a la pareja.



"Quizá faltaba esto en el palmarés de José Mourinho", escribió la Roma a través de sus redes sociales. El video, especialmente por la reacción del entrenador, ya se ha hecho viral.