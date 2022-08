¿Pidió ayuda sobrenatural? Se supo secreto de Pogba contra Mbappé

Fue más que una pelea de hermanos... fue una traición. Al menos eso denuncia Mathías, hermano mayor de Paul Pogba, quien cumplió su amenaza y reveló el incómodo secreto que, según él, tiene el jugador de Juventus.

Aunque el club italiano aseguró que Paul estaba siendo víctima de extorsión y anunció acciones legales de sus abogados, el exjugador no se asustó y, en sus redes sociales, contó una parte del supuesto secreto del campeón mundial.



Según Mathías, el más exitoso de la familia habría acudido a una ayuda sobrenatural, concretamente a la brujería: al parecer contrató a un morabito (maestro religioso musulmán) para lesionar a su compañero en la selección francesa, Kylian Mbappé.

Hahahaha, ce que j'attendais est arrivé : mon petit frère qui commence enfin a montré son vrai visage. Puisque c'est lui qui a commencé a parlé pour mentir à la police et qui fait sortir l'info, on pourra rien me reprocher.👇🏿https://t.co/rwnmaLtiHs — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022

"Kylian, ¿ahora entiendes? No tengo nada negativo en tu contra, mis palabras son por tu bien, todo es cierto y comprobado, el 'marabú' se sabe! Lo siento por este hermano, un supuesto musulmán sumergido en la brujería, ¡nunca es bueno tener un hipócrita y un traidor cerca de ti!", dijo en su Twitter, Mathias Pogba.





Sobre la disputa legal que sabe que causará, el molesto hermano aseguró que no hay tal banda de extorsionistas y que su verdad puede ser muy incómoda: "Paul, realmente querías callarme por completo para mentir y enviarme a prisión, lo sospeché. A diferencia de ti tengo suficiente para probar mis palabras y tus mentiras. Te lo vuelvo a decir: ¡hermano, manipular a la gente no es bueno! No se trata de dinero: me implicaste. Casi muero por tu culpa, me dejaste en el hoyo mientras huía y quieres hacerte el inocente".



La pelea entre los Pogba apenas empieza... Si algún gigante mediático quiere poner una cámara en la próxima concentración francesa, el éxito estaría totalmente asegurado!