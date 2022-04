Únase al coro: músicos británicos graban canción a Díaz en Liverpool

Que Luis Díaz es la sensación del Liverpool, el que pelea por cuatro títulos en la temporada 2021/2022, no hay ninguna duda.

Viene de marcar su tercer tanto en la Premier League y los hinchas, que lo ovacionan desde el primer día, están fascinados con su talento, pero también con su compromiso y su rápida adaptación.



Y no hay mejor manera que destacarlo, en la ciudad de The Beatles, que con Rock & Roll. Ya hace un par de semanas se conoció la melodía que cantaban algunos aficionados, en el camino al estadio. Pero ahora la banda sonora, que presentó @theredmentv , del colombiano es oficial.



¿Qué dice la canción? Tome nota:



Fue firmado por el Liverpool desde FC Porto

Y cuando anota baila con Diogo

Él juega con Salah, Mané y Firmino

Oh Luis Díaz nos vuelve 'fucking' locos





Para que la cante en el idioma original, cuando tenga ocasión de pasar por Anfield, así es el coro:



​He signed for Liverpool from FC Porto

And when he scores he dances with Diogo

He plays with Salah, Mané and Firmino

​Oh Luis Díaz sends us fucking loco

Oh Luis Díaz

Oh Luis Díaz