¿Coquetea con Millonarios? Jarlan estalla redes con inesperado video

¿'Discreción? Nada de eso cuando se habla de Jarlan Barrera. El futbolista ha causado una auténtica revolución en redes sociales con un inesperado video que despertó especulaciones y rechazo por igual.

Por alguna razón que no explicó, el talentoso jugador subió a su Instagram una historia acompañado de dos amigos. hasta ahí, todo tranquilo. El lío fue la banda sonora.



Poco se sabía de él ahora que ha decidido negociar con mano dura con Atlético Nacional, en busca de su libertad después de soportar duros reclamos de los hinchas, que todavía no olvidan el penalti de la última final de Liga Betplay I 2023, que le sirvió a Millonarios el título.



Ahí está el detalle: el video en cuestión lo muestra con una canción que suele escucharse entre los más acérrimos seguidores azules: “yo soy azul y lo seré hasta que me muera, que llueva en la capital, nada me va a importar, seguiré a Millos a donde sea”, dice la barra.



Esta es la imagen que circula, contrastando el mencionado penalti y la historia que es viral:

JARLAN RESULTÓ SER MAS HINCHA DE MILLONARIOS QUE EL MISMO MONEDA. JAJAJAJAJAJAJAJAJAJANAJAJA pic.twitter.com/uBHOQbxbj2 — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) September 14, 2023



¿Qué hay detrás de esa publicación? Solo él lo sabe. Los hinchas de Millonarios se preguntan si se trata de algún guiño al equipo para buscar una opción después de no contar en su actual club, otros manifiestan su asombro y los seguidores del verde emiten sentencias impublicables contra el creativo, a quien acusan de traición y otros muchos pecados.

Lo cierto es que ahora es tendencia. ¿Explicará su intención? Con Jarlan todo puede suceder.