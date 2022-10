¡Pegados de los palos! Video en HD de cómo se jugaba fútbol en 1897

La historia del fútbol es bastante antigua, siendo un deporte que inició en tierras británicas a mediados de 1863, pero al volverse un deporte popular a nivel mundial, los registros fotográficos y visuales empezaron a aparecer, aunque sin mucha resolución por la poca tecnología.



Sin embargo, con la llegada del siglo XXI y con el fútbol más avanzado, muchos creadores se han dedicado a revivir esas viejas capsulas de imágenes borrosas para añadirle tecnología IA para traer a la actualidad las primeras tomas de los primeros partidos antiguos que fueron grabados.



Por ello, el programador audiovisual Maties, compartió en sus redes sociales el partido más antiguo del mundo que fue grabado por el camarógrafo Alexandre Promio, quien en un minuto de juego filmó a los equipos irlandeses Glentoran vs Cliftonville, donde curiosamente se ve la pasividad de los futbolistas en aquella época.



En el video se observa claramente cómo jugadores de los dos equipos pelean por la pelota, donde el arquero no usaba guantes y los defensores eran metidos debajo de los pasos, además, no existía fuera de lugar, ni tácticas para llegar al gol. Igualmente, los jugadores no corrían como ahora, pues lo que hacían eran tocar la pelota y deshacerse rápido de ella, tirándola a cualquier lado.



A Raíz del video viral, muchos usuarios en Twitter dejaron sus opiniones sobre este partido más antiguo trabajado con tecnología HD y colorido, quienes quedaron sorprendidos por la evolución del fútbol a nivel mundial, pues antes ni se esmeraban por patear un balón.





Alexandre Promio (¡quién sino!) fue el camarógrafo que filmó el partido de fútbol más antiguo del que se tiene constancia: un minuto de metraje en Irlanda de un Glentoran contra Cliftonville de 1897. Aquí mejorada la definición con IA, coloreado y con la velocidad corregida. pic.twitter.com/l5HX44F9Ca — Мaties! (@maties_tp) October 9, 2022

