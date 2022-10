Ella sabe cómo encender las redes: ¿Shakira le echa la culpa a Piqué?

Shakira habla poco pero cuando lo hace todos tienen que ver con ella. Y todos, con más de 70 millones de seguidores en redes sociales, es un universo.

Por supuesto que en la coyuntura de su separación de Gerard Piqué las publicaciones tienen un impacto inmediato y se relacionan con el fin de esa relación, que transita ahora por los despachos de abogados para resolver la custodia de los dos hijos de la ex pareja.



En las últimas horas, un mensaje en particular atrapó todas las miradas: "No fue culpa tuya", dice la cantante, en un video corto que rápidamente disparó las especulaciones.

El revuelo es mundial y muchos creen que tiene que ver con algún tipo de terapia personal para superar el gran impacto que supone la separación.



Aunque la realidad es que la artista está retomando con todo una carrera musical que, como ella misma dijo, había quedado en segundo plano al irse a vivir España para estar junto a Piqué. La frase hace parte de la canción Monotonía, sencillo con el que volverá a la escena y que desde ya promete ser un éxito. A todo hay que sacarle algún beneficio...