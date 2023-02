El gol del siglo se lo hizo Diego Maradona al Pereira: pasaron 43 años

Diego Maradona ya no está pero su recuerdo no solo perdura sino que casi revive por cuenta de una operación tecnológica que revivió un gol que él eligió como su favorito, por encima del que le hizo a Inglaterra en el Mundial de 1986.

Él mismo contó en una entrevista que el auténtico gol del siglo lo hizo, en realidad, en 1980 al Deportivo Pereira de Colombia, defendiendo la camiseta de Argentinos Juniors.



“Perdíamos pero remontamos un partido 3-3 y después ganábamos 4-3 con ese gol. Fue desde la mitad de la cancha; me tiraban de todo, patadas voladoras…y, claro, cuando me tiraban yo iba pinchando la pelota para que quedaran en el piso. En la foto se ve cuando yo la empujé, me pasé al arquero y ahí están todos tirados en fila”, contó el 10 en una entrevista con TyC.



El problema es que el famoso gol era más una leyenda, pues las escasas imágenes disponibles eran en blanco y negro. Por fortuna, tras un trabajo de digitalización de años, se recuperó aquel tanto y ahora se puede ver a color.



Este es el gol que tanto le gustaba al desaparecido ídolo, contra un club colombiano: