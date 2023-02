VIDEO: Pumas frenó rueda de prensa por hablar de Dani Alves

El equipo de prensa de los Pumas UNAM impidió este viernes al brasileño Higor Meritão responder sobre cómo la baja de su compatriota Dani Alves, despedido del club el pasado 20 de enero, ha afectado en lo deportivo al cuadro mexicano.



Esto sucedió horas después de que el medio de comunicación brasileño UOL filtrara que los felinos le pidieron una indemnización de 5 millones de dólares al exlateral del Barcelona por violar una cláusula de conducta de su contrato cuando fue detenido el mismo 20 de enero por ser acusado de violar sexualmente a una mujer en una discoteca de Barcelona.

En una rueda de prensa, un reportero le preguntó a Meritao, uno de los jugadores de Pumas que fueron más cercanos a Alves, si la "repentina" salida del exjugador del Sevilla ha mermado las posibilidades de los felinos de pelear por el título del torneo Clausura 2023.



Meritao empezó a responder la pregunta: "Yo sé que es un tema personal, un tema muy complicado el de Dani Alves, la directiva y el cuerpo técnico van a hacer...", cuando fue detenido por una integrante del equipo de prensa, quien sin dar explicaciones le cedió a otro periodista el turno de preguntar.



Esta no es la primera vez que en los Pumas condicionan a los reporteros para que no mencionen a Dani Alves en las ruedas de prensa del club.



Previo a la conferencia de prensa del pasado jueves, el director de comunicación de los felinos, Pablo Macedo, le advirtió a los reporteros, entre ellos un corresponsal de EFE, que los cuestionamientos que se le hicieran a Jesús Molina, el jugador que atendió a los medios de comunicación, no serían respondidos.



Los felinos le rescindieron el contrato a Alves el mismo día que fue capturado en Barcelona ya que la directiva del cuadro universitario consideró que su presunta agresión sexual "perjudicó la filosofía" del club.



Según UOL, además de las rescisión de contrato, los ejecutivos de Pumas también le mandaron un correo electrónico a Alves en el que le informaron de su salida del equipo y le solicitaron la indemnización millonaria.



Los Pumas exigen el pago por la cláusula de conducta en el contrato en la que podían penalizar al exlateral del Barcelona por "la participación en casos de dopaje", "en cualquier escándalo que se haga público" o en "cualquier acto que sea considerado delito bajo la ley del país en el que tuvo lugar".



Esto pasó en Pumas durante la conferencia de prensa con Higor Meritão 👀



No se habla más de Dani Alves



🎥 @reformacancha pic.twitter.com/KFqxF70vQx — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) February 3, 2023

El equipo con sede en Ciudad de México le mencionó a Alves en el correo que está dispuesto a tomar acciones legales, ante la FIFA o cualquier otro tribunal, en caso de que se niegue a depositar los 5 millones de dólares. Hasta el momento, ni Alves ni Pumas han desmentido la información de UOL.



Los Pumas se preparan para recibir este domingo al Atlas en la quinta jornada del torneo Clausura 2023. Los felinos ocupan el sexto lugar en la clasificación del campeonato mexicano.



