¿Justicia o 'sangre en el ojo'? Candelo condena a Santa Fe y al Cali

El fútbol es ingrato para muchos, especialmente cuando los resultados condenan el trabajo y anulan los sueños.

Le pasó a Mayer Candelo, quien llego a la dirección técnico de su querido Deportivo Cali para cumplir un sueño, pero se fue dejando al club en una profunda crisis deportiva y de resultados.

​Sin embargo, pocos justifican la acusación que lanzó en charla con Win Sports, en la que apuntó directo a dos hinchadas, la del club azucarero y la de Santa Fe, rival tradicional de Millnarios, otro de sus más queridos equipos.



"El de Santa Fe y del Cali son los hinchas que menos apoyan a sus equipos", dijo el entrenador.

☀☕"El de Santa Fe y del Cali son los hinchas que menos apoyan a sus equipos" Mayer Candelo, entrenador colombiano. #PrimerToque pic.twitter.com/Xcl50pVMty — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 19, 2023

Imposible no preguntarse: ¿es revancha por el poco apoyo que recibió en el paso por el Cali? "Yo soy una persona relajada y tranquila y no guardo rencores de nada. El paso por Cali fue una enseñanza maravillosa que me va a ayudar a crecer más, y aprender más porque yo soy nuevo en el tema como entrenador, era mi segunda oportunidad, la primera fue en Cortuluá", dijo.



"En Cali uno se encuentra con jugadores mayores, talentos diferentes en una institución grande, donde la presión es mayor. No hay nada malo, todo es ganancia, me fui muy feliz de haber tenido la oportunidad de estar en este equipo, lo negativo fueron los resultados, pero yo no me quedó con eso, me quedó con lo valioso", añadió.



Candelo dejó una final reflexión para los futbolistas en actividad: "El futbolista siempre se queja, somos polémicos en algunos casos. Nos da viajes, todo es pago, todo lo tenemos y a veces nos aprovechamos de eso, de ser talentosos, de ser la figura del tiempo".