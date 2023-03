¿Qué tienen en el alma? Sheyla enciende la polémica por Dibu Martínez

La polémica no empezó en Colombia, ni en un programa específicamente, ni es un tema personal desde este lado del mundo con Emiliano 'Dibu' Martínez.

Miles de comentarios ha despertado el premio The Best que el arquero campeón mundial con Argentina recibió en la gala de París hace unas horas, muchos inconformes porque no se premió al mejor de toda la temporada, como se esperaba, sino al que levantó el trofeo junto a Messi, quien hizo una gran Copa Mundo pero no ha tenido un rendimiento superior al de otros candidatos.

​

​El propio Iker Casillas terció en la discusión, que también se abordó en la televisión colombiana, concretamente en el programa Saque Largo de Win Sports.

​

Allí, la polémica se encendió por cuenta del comentario de la periodista Sheyla García: "No sé qué pueden tener en el alma porque en la cabeza me demostraron que no tienen nada los que votaron por el Dibu...", dijo.

“No sé qué puedan tener en su alma, porque en su cabeza ya me demostraron que no tienen nada los que votaron por el Dibu”, @SheylaGarcia07 en @SaqueLargoWin pic.twitter.com/oLTbeEISIx — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 1, 2023



"Creo que al señor adulto mayor del set le va a dar algo, no puede defender lo indefendible, me están diciendo que te va a dar algo", apuntó en alusión a su compañero argentino en el set, en medio de burlas.



De inmediato se activaron las redes sociales, muchos con críticas por la opinión de la periodista y otros tantos apoyando su juicio sobre el argentino. Usted, ¿tiene algo en el alma para justificar al Dibu Martínez?