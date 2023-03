Se le vino el mundo encima: Asprilla defendió a Piqué y lo criticaron

El tema de opinar de todo y de todos es que, a veces, se expone a perder por goleada, como le pasó a Faustino Asprilla en un set rodeado de mujeres.

Liche Durán y Melissa Martínez fueron las protagonistas de un divertido momento del 'Tino', a quien le dio por defender nada más y nada menos que a Gerard Piqué, recientemente separado de Shakira.



"Piqué es mi ídolo", dijo el ex delantero. Y quién dijo miedo. En medio de la conversación salió a relucir la vida privada del Tino, pues sus compañeros lo criticaron porque la soltería no le daba autoridad para opinar de la mediática ruptura.



“Yo me casé y tuve un hijo, por si no se dio cuenta. Me casé y tuve un hijo que se llama Santiago. Me casé, pregúntele a él (Víctor Hugo Aristizábal). Usted no vio que me quitaron toda la plata que tengo...”, señaló El Tino.

“Usted no puede hablar de eso porque no tiene relaciones sentimentales serias. Cuando uno tiene relaciones sentimentales con propósito y cuando uno se compromete, uno puede y tiene autoridad para hablar”, le refutó ‘Liche’ Durán mientras se escuchaban las risas de Martínez, detrás de cámara.



Martínez se divorció recientemente del futbolista uruguayo Matías Mier, situación que los seguidores de los famosos panelistas no dejaron escapar en los comentarios al video.