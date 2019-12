Desgarrador: un niño le pide de rodillas a su ídolo que no se vaya

La última fecha del fútbol boliviano dejó una emotiva imagen. En Bolívar, de La Paz, dijo adiós Juan Miguel Callejón. El futbolista español se fue “por motivos familiares”, y este sábado jugó su último partido frente al Royal Pari.



Juanmi Callejó recibió homenajes y se despidió de la afición. Sin embargo, al final del compromiso y ya al interior del estadio Hernando Siles, el jugador de 32 años tuvo el momento más desgarrador de su despedida.



En uno de los pasillos del estadio, Callejón se encontró con un niño, aficionado del Bolívar, que le rogó de rodillas y con llanto que no se fuera. Aferrado a sus piernas, el pequeño hincha hizo llorar a Callejón.



El español no se pudo contener, y en medio de las lágrimas, solo atinó a quitarse su camiseta, la emblemática ‘15’, para regalársela al pequeño. Un recuerdo que no se borrará de la memoria del niño, que no pudo evitar la despedida de su ídolo.