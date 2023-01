Hernández Bonnet se hizo viral tras gol de Brasil: lo hizo de nuevo

En redes sociales no le pasan una a Javier Hernández Bonnet. Esta vez le cobraron el comentario hacia el brasileño Andrey Santos, a quien apuntó por no aparecer en el partido y sería el mismo que segundos después marcaría el 1-1 ante Colombia. El video de la transmisión de Gol Caracol no tardó en hacerse viral.



El periodista elogió las virtudes del capitán brasileño, de quien dijo había sido clave en los dos primeros partidos de la canarinha, pero que curiosamente no había aparecido ante Colombia. Una mención que hizo unos segundos antes del gol de cabeza tras el tiro libre de Guilherme Biro.



"Es una de las únicas que tiene el equipo brasileño para verle la cara a Marquinez. No ha podido con pelota en movimiento", mencionó Hernández Bonnet cuando la canarinha se disponía a cobrar de tiro libre. "Y por dentro, un hombre que fue vital en los últimos partidos de Brasil, no aparece", dijo sobre Andrey.



No había terminado la frase cuando llegó el gol del capitán brasileño, quien empalmó de cabeza tras el cobro de Guilherme, que sorprendió por completo a la defensa colombiana. Los tuiteros no tardaron en llamarlo "refisal" y en cuestionarlo por hacer ese tipo de comentarios.