Momento incómodo de James en Twitch: ¿elegiría a Shannon o a Daniela?

Cada vez que james Rodríguez se deja tentar con preguntas de sus seguidores en Twitch saltan las alarmas.

Cada comentario sobre su actualidad, su carrera y ahora su futuro, que está por ahora en veremos después de Al-Rayyan de Catar, genera conmoción.



Pero si las preguntas son sobre su vida privada, ahí sí que el tema se pone candente. Así fue en una de sus últimas apariciones, casualmente en presencia de su mamá, cuando le hicieron una pregunta incómoda: entre su ex esposa Daniela Ospina y su ex novia Shannon de Lima, ¿a cuál elegiría?



Uno de sus amigos intenta lanzarle un salvavidas al decir que no estaba obligado a responder, y Pilar Rubio atinó a decir que "en su momento cada una fue importante". Así fue el momento:

Sin embargo, James no eludió la pregunta, pero sí contestó con un chiste muy general: "yo a las dos las quiero mucho, tengo muy buena relación y tengo corazón para muchas personas". La cara de su mamá no fue precisamente de aprobación...