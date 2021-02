¡No quiere que Samuel sea futbolista! Imperdibles confesiones de James

James Rodríguez habló con mucha frescura de sus hijos, su pasión por el baloncesto y esos detalles de la vida privada que muchos de sus seguidores quieren conocer.

Lo que más llamó la atención, sin duda, fue la poca ilusión que le produce que su hijo Samuel siga sus pasos en el fútbol.



En un espacio llamado 'La interna', de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el colombiano explicó los temores que le genera esa proyección de su hijo en su misma carrera.



"No me gustaría mucho, es una profesión muy dura, a veces injusta. No lo obligaré a lo que yo quiera, si a él le gusta y le apasiona algo que lo haga con pasión y sea feliz", dijo el zurdo en la entrevista.



Por ahora es su momento de disfrutar de nuevo un bebé en la casa: "estoy feliz con Samu, hace mucho no tenía bebé, ya Salomé tiene 7 años, así que es una linda experiencia. Queriendo que mis hijos sean buenas personas".



Precisamente sus hijos son los protagonistas de su colección de tatuajes: "tengo el de mi hija Salo y su hora de nacimiento, estoy esperando que crezca Samu para hacerme la cara de él".





James Rodríguez

James Rodríguez, en 'La Interna'

El creativo reveló que no es el fútbol sino el baloncesto el deporte que más sigue en redes sociales y en vivo cada vez que puede.



"Siempre vi el básquet, jugadores de la NBA, siempre estoy viendo videos de jugadores, me gusta mucho jugarlo, me apasiona. Sigo a James Harden, Lebron James, Curry, de los históricos a Magic Johnson, la marca de Michael Jordan", contó.