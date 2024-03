Richarlison lanza alerta entre lágrimas: 'buscaba cosas sobre muerte'

La próxima vez que creamos que porque son jóvenes y millonarios tienen la vida resuelta, tomemos un momento y pensemos: ¿y si este chico necesita ayuda?

Solo así, de una manera más empática, se puede comprender y valorar la difícil confesión que ha hecho el brasileño Richarlison, una estrella mundial que ha puesto los focos en un tema que sigue siendo tabú, como la depresión.



En declaraciones para ESPN UK, el delantero, de 26 años y actualmente en el Tottenham de la Premier League, se quebró en llanto al revelar lo difícil que resultó recuperarse de la eliminación en el Mundial de Catar 2022.



"Antes de ir a entrenar, prefería volver a casa. Quería volver a mi habitación porque no entendía qué estaba pasando en mi cabeza. Le dije a mi padre que quería rendirme. Que tenía muchas ganas de rendirme. Lo que pasé después de la Copa del Mundo, donde fui descubriendo cosas de gente que vivió conmigo durante más de 7 años, fue una locura”, indicó.



"Sufrí muchos ataques después de la Copa del Mundo. Fui a ver a mi padre, que era quien había perseguido mi sueño de jugar al fútbol conmigo, y le dije: ‘Papá, me quiero rendir'", insistió, visiblemente afectado.





Fuertes palabras de Richarlison sobre la depresión que sufrió luego del Mundial...



"Sufrí muchos ataques. No hablaré de quitarme la vida, pero quise rendirme...En Google solo buscaba basura y cosas sobre la muerte. El psicólogo me salvó".pic.twitter.com/O823KR5uEj — Luis Fdo Restrepo (@luisferpo) March 27, 2024

La salida para él fue derrumbar el mito de que los sicólogos son para los locos: "Una sesión con mi psicólogo me salvó la vida. Solo pensaba en cosas negativas, en Google solo buscaba cosas negativas, mi cabeza solo quería ver cosas relacionadas con la muerte", confesó.



"Hoy puedo decir que busquen un psicólogo si lo necesitan, porque está bueno abrirse y hablar con gente (...) Como jugador, tienes una voz que se escuche y le pido a la gente que busque ayuda. Sabemos los prejuicios que la gente tiene cuando dices que necesitas ayuda psicológica, pero gracias a Dios no siento prejuicios sobre eso nunca más. Hablo de ello porque ha salvado mi vida. Estaba en lo más hondo. Solo los futbolistas saben la presión que tenemos que soportar, no solo dentro del campo, también fuera de él”, concluyó.