¿Qué le pasó a Fredy Guarín? Denuncia que no lo dejan entrar a su casa

Las noticias de Fredy Guarín eran buenas: había publicado videos en sus redes sociales sobre sus avances en su recuperación física, aparecía con figuras como James y Ospina, parecía decidido a recomponer su vida.

Pero en las últimas reapareció para sorpresa, o tal vez desconcierto, de sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.

​

​En aparente estado de embriaguez, el ex jugador habló desde el interior de su automóvil para poner una queja: "Estoy en Montería otra vez porque lo decidí y ya llevo cuatro o cinco veces que no me dejan entrar a mi casa, la que yo compré, con mi plata, y no me dejan entrar", dijo.



"Paseo La Castellana. Voy a publicar videos, a un hombre no se trata así. Me hago responsable de lo que llegue a pasar. A un hombre no se trata así porque ha sido muy bueno, por más que tenga sus errores, me hago responsable por mis errores, pero a un hombre no se irrespeta así", añadió.



Este es el enlace del video, que minutos después borró de su cuenta:

De inmediato cientos de seguidores reaccionaron con pesar al verlo en una aparente recaída. Algunos le recomendaron que no tomara decisiones en el estado en el que estaba, otros que consiguiera un abogado y otros más le dijeron que las mujeres solo buscan dinero.

​

Inclusive anunció que daría más detalles sobre quien le prohibía la entrada a su casa pero cuando intentó hacerlo y se anunció la transmisión, de repente toda la información desapareció.

​

​Se espera que, una vez supere los problemas personales que estaría teniendo, se pronuncie oficialmente sobre lo que sea que le esté sucediendo, a horas de la Navidad.