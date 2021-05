Faustino Asprilla se defiende: su versión de video que se hizo viral

Son días álgidos en el país y eso obliga a ser cuidadosos con las publicaciones en redes sociales, que puede terminar, como ha denunciado el exfutbolista Faustino Asprilla, en graves amenazas.

El exjugador fue protagonista de un video que una mujer subió a las redes sociales y rápidamente se hizo viral. Algunos usuarios señalaron con insultos al tulueño por las supuestas advertencias que hacía ante la obstaculización de la vía que conduce a su residencia.



Él mismo quiso aclarar la situación: "Quiero explicar un mal entendido que tuve ayer con una gente aquí en Tuluá. Que con mentiras, han difundido un video donde claramente se ve el racismo que tienen en contra mía, de la forma como me tratan. Yo iba pasando por ahí, iba a salir, estaba cerrado y simplemente me regresé. Saqué mi celular para grabar, ahí llegó un tipo y me insultó, llegó otro y también me insultó. Ustedes como ven en el video que difundió esa muchacha, yo en ningún momento me bajé del carro, no se escuchó mi voz, ahí estaba la Policía, inclusive. Yo solo di la vuelta y me regresé para mi casa", expresó el exselección Colombia y hoy comentarista.



"La gente es muy malintencionada, es un momento muy delicado para este país, como para que estén diciéndole mentiras a las personas. Todo el que me conoce, sabe que yo soy incapaz de hacerle daño a la gente. Así que, les pido mucha cordura, tratar de dialogar. Yo no estoy ni a favor, ni en contra de lo que está pasando. Me duele mi país como a todos. Espero la gente pueda entender esto. He recibido muchas amenazas, gracias a esta niña que publicó este video, diciendo mentiras que estaba en contra de la gente", añadió.