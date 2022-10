Valioso mensaje a papás en partidos de sus hijos: 'no vengas a verme'

Pasa en miles de canchas: violencia en las gradas, insultos y presión en medio de los partidos infantiles, de colegios o clubes formadores, que soportan toda suerte de penosos incidentes en espectáculos que deberían ser espacios de encuentro familiar y de apoyo a los niños que juegan fútbol por la alegría de hacerlo, nada más.

Ahora ha surgido por fin una campaña muy valiosa y necesaria para que los adultos que van a ver a sus niños entiendan esa realidad y dejen de pensar que o son todos los papás del futuro Messi o se están jugando la final del Mundial.



"Si piensas que siempre tengo que se le mejor no vengas, si para ti el resultado es lo más importante no vengas, si vas a gritar al árbitro si crees que se equivoca no vengas.. si te vas a enfadar cada vez que fallo no vengas", dice el emotivo mensaje, que ojalá llegue a oídos de los hooligans que hay que sufrir en los partidos infantiles.





"PAPÁ, ¡NO QUIERO QUE VENGAS A VERME AL PARTIDO!"



Nueva temporada de fútbol base. ¿Otro año más en que los de fuera del campo les van a ROBAR a los niños y las niñas SU JUEGO?



Nuevo vídeo de la campaña #noseashooligan, un mensaje MUY CLARO. pic.twitter.com/VpQCdW55F0 — Fundació Brafa (@fundaciobrafa) October 13, 2022



"Si vienes ven a disfrutar, a animar y a descansar... yo solo quiero jugar feliz y verte feliz", concluye el mensaje. Es con usted, con el vecino, con el de al lado... Lo más valioso del fútbol para los niños es el placer de patear la pelota, ningún adulto tiene derecho a robarse eso.